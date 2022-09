„VIIES VEERANDAEG" MILANOS | Värsked muljed otse Itaaliast. Kas linn on EM-finaalturniiriks valmis? Kuidas läheb Eestil?

Avamänguni pole palju jäänud - Eesti alagrupis visatakse pall õhku juba reedel. Millised on aga meie esmamuljed Milanost ning kas 1,35 miljoni elanikuga linnas on võimalik aru saada, et korvpalli suurpidu algab juba homme? Ühtlasi küsisime ka Siim-Sander Venelt ja Kristian Kullamäelt, mida nemad arvavad Itaalia kultuurielu määravates küsimustes (0.20 - 09.30).