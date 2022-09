ÕL MILANOS | Janari Jõesaar andis optimistlikke vastuseid: koondise murekohad tunduvad olevat lahendatud

Kuigi „tahan endast sada protsenti anda“ kõlab väga tüüpilise sportlase klišeena, siis on see Jõesaare puhul siiski oluline lause. „Kui varem ma ei saanud sajaprotsendiliselt mängida, siis nüüd saan. Väike valu on veel sees, aga sellest saab ilusti läbi mängida ja see ei takista minu liikumist,“ teatas ta pärast mängueelse õhtul toimunud visketrenni.