Mida peaks teadma massaažiõlide kasutamisest?

Juba läbi aastasadade ja -tuhandete on paljudes kultuurides kasutusel olnud massaažiõlid . Tänapäeval on aga meie poelettidel ja salongides saadavate õlide valik ülimalt lai.

Kuigi osa õli valimisest on puhtalt subjektiivne teema, teatud mõttes lõhnaeelistus, siis muus osas on võimalik jagada praktilisi näpunäiteid massaažiõli kasutamiseks. Loe edasi, et kõigest kohe teada saada!