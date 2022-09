OTSEBLOGI | Eesti on enne viimast veerandit Itaalia vastu 17punktilises kaotusseisus

Siin on avapoolaja statistika. Itaalia kaheksa ründelauapalli on ilmselgelt liiga palju. Visketabavus on Eestil on pigem kehv, Itaalial aga oivaline. Vabadelt kohtadelt mööda visatud eestlaste visete pealt tuli ju ka Itaalia esimene vahespurt teisel veerandil.



Kohtumise üleplatsimees on Simone Fontecchio 17 punktiga. Ta on tabanud kolmeseid 7/5… Aga eks NBA mehele pole keeruline sellise protsendiga tabada, kui enamus visked saab teha vabadelt positsioonidelt. Polonara on toonud Itaaliale 10 ja võtnud maha ka 7 lauapalli, millest neli on ründelauad.



Eesti resultatiivseimad üheksa punktiga on Kriisa ja Jõesaar, Drellil on kaheksa punkti. Eesti koondise vast kõige olulisem mängija Kotsar on vaid nelja punkti peal, aga talle pole palli ka eriti antud.