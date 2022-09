TÄNA OTSEBLOGI | Noor ja näljane Eesti koondis alustab EM-finaalturniiri kodupubliku ees mängiva tugeva Itaalia vastu

Millest eestlased ja itaallased eile õhtul, veidi rohkem kui 24 tundi enne palli mängu viskamist rääkisid? Pärast eilset trenni Õhtulehega rääkinud Janari Jõesaar tõdes, et elevus on suur – koondislastele on päriselt kohale jõudnud, et nad on päriselt EM-il. Avamäng kindlasti lihtne ei saa tulema, sest mängida tuleb ka Itaalia fännide ees. „Tuleb publikut palju tuleb – väga vahet pole, kas kohal on 8000, 10 000 või 12 000 pealtvaatajat. Lärm tuleb igatahes kõva, aga meie lähme võitma.“