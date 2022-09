Tartu Bigbank alustab hooaega ilma varasema tuumikuta, inflatsioon nõuab raskeid otsuseid

Möödunud hooajal kodust võrkpalli valitsenud Tartu Bigbank on saanud täiesti uue näo ja koosseisu. Mitu meest eelmise aasta tiimist on läinud välisliigadesse ja tänavu on puudu ka vanameister Kert Toobal. Tartlased on algavaks hooajaks täiendanud meeskonda nii koondise kui meistriliiga mängijatega, kuid peatreeneri Alar Rikberg sõnul ootavad ees tasavägisemad vastased ja suured väljakutsed.