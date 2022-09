Eesti olümpiavõitjad tegid ühispöördumise treeneritasude tõstmiseks

Kui mõtleme meie elu ja tegemisi mõjutanud inimestele, siis on auväärsel kohal treenerid.

Usume, et sajad tuhanded spordiklubides ja spordikoolides spordiõpetust ning liikumisrõõmu saanud eestimaalased väärtustavad spordiõpetajate – treenerite rolli nii oma kujunemisel elujaatavate väärtushinnangute kandjateks kui ka õpetamisel, kasvatamisel ja hoidmisel sportliku eneserealiseerimise teel.

Mis saaks olla lastevanematele ja vanavanematele veel veenvama kindlustunde loojaks kui see, et lapsed ja noored on haaratud arendava ning tervistava regulaarse sportimisega heas seltskonnas ja koolitatud treeneri juhendamisel.