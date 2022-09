Vend süüdistab: Paul Pogba palus posijal Kylian Mbappé ära needa!

Mathias on sotsiaalmeedias Pauli ründama asunud ning üheks tema väiteks on, et Guinea juurtega Paul Pogba on kasutanud nõidtohtri või posija abi, et too Pogba koondisekaaslasele Kylian Mbappéle needuse peale paneks. Mbappéle ei meeldi aga sugugi, et tema nimi on Pogbade peretülis mängu toodud ja väidetavalt oli ta mõlemale vennale ka helistanud, et näotu loo kohta aru pärida. Mõistagi pole jalgpalli-MMi eel kuigi tore, kui kaks Prantsusmaa koondise võtmemängijat tülli aetakse.