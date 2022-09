GALERII | Üheksakesi lõpetanud Eesti naiskond pidi väravast välja koukima üheksa palli

Eesti koondise üks kahest peatreenerist Anastassia Morkovkina tõdes kohtumise järel ERRi otse-eetris, et nii tugeval tasemel vastasega mängides läks oma aeg kohanemiseks ning samuti eksiti kohtumise alguses mõne asja vastu, mis oli eelnevalt kokku lepitud. Samas tegi talle head meelt, et teisel poolajal pärast teist punast kaarti ei toimunud suurt lagunemist ja endale lubati lüüa üks värav vähem kui esimesel poolajal. „Ma ei ütle, et see on väga hea, aga see on koht, kust peame minema edasi,“ lausus Morkovkina.