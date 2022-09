Fantastilise ringi teinud Tattar raputas MMi eelviimasel päeval konkurendid maha

Samuti äärmiselt hästi mänginud Blomroos viigistas 11. rajal (birdie vs. Tattari par). Paar rada astusid naised ühte sammu, ent kui Tattar tabas 14. korvi 26 meetri kauguselt (birdie), siis Blomroosi vaim murdus. Ta väristas nii sel kui ka 15. rajal oma birdie-puti ära ning oli kuulsal saarerajal sunnitud teise viske lihtsalt korvi alla poetama, et mitte riskeerida vetteviskega.

See tähendas, et birdie-putte nagu apelsine korve ladunud Tattar oli äkitselt kolme rajaga teeninud kolmeviskelise edu. Ülejäänud naised olid juba ammu rohkem tapeediks kahe kange heitluses.