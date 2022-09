ÕL MILANOS | „Mingisugune korvpall“ ehk korvpallipidu, aee? Kas Eesti fännid suudavad suurlinna tuua veidigi finaalturniiri õhustikku?

Sellist (itaaliakeelset) vestlust kuulis neljapäeva pärastlõunal Milano peamisel väljakul toomkiriku ees, kui alagrupi võõrustajameeskonda tutvustati VIP-külalistele. Küsijaks tavaline Itaalia pensionär, vastajaks turvamees, kes vist ise ka ei teadnud, kelle või mille jaoks ta seal on. Võiks ju arvata, et riigis, kus korvpall on ikkagi populaarsuselt teine spordiala ning kui EM-finaalturniir toimub nende oma koduõuel, leidub 1,35 miljoni elanikuga linnas mingeidki märke fännimelust ja suurest korvpallipeost.