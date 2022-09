ÕL MILANOS | TRAGÖÖDIA: Itaalia koondise peatreener pühendas Eesti üle saadud võidu elu eest võitlevale 13. mängijale

„Pühendame selle võidu oma sõbrale Gallole ja Sergio Civitaresele. Ta igatseb meid. Homme on tema jaoks üks elu kõige olulisemaid mänge.“

Paljud võivad arvata, et Pozzecco pidas sellega silmas Itaalia – Kreeka matši. Jah, ka seda – see on kahtlemata üks Sergio Civitarese elu kõige olulisemaid mänge – aga mitte ainult. Itaalia korvpallikoondise koduse EMi varjus rullub taamal üks teine, samuti väga oluline lugu. Sergio Civitarese lugu.