ÕL MILANOS | Jukka Toijala: selliste tiimide nagu Itaalia vastu ei saa teha nii palju eksimusi

Kohtumises sai otsustavaks kaks suurt mõõna teisel veerandil, millest ühe jooksul tegi Itaalia 14 : 0 vahespurdi, teisel aga 15 : 2. „(Simone) Fontecchio pani kolm väga julget kolmest sisse ja kui sellise hea tunde saab sisse, siis võibki edasi jääda viskama. Samamoodi (Luigi) Datome, nemad olid võtmemängijad,“ lausus Toijala, lisades hiljem suurtest vastaste spurtidest: „Võib-olla me ei saanud aru, et Fontecchio vise tapab ka kümnelt meetrilt. Tegelikult paaris kaitseolukorras olid mängijad tublid, aga loodeti, et mees ei viska, aga pani ikka ära. Paar korda eksisime ka kontaktiga ja hilinesime. Aga näeme, et sellisel tasemel karistatakse sllised väikesed vead kohe ära. Neid eksimusi peab vähem tegema.“