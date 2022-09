Serena Williams lahkus viimast korda areenilt. Vist.

Vist? Jah, sest kui ESPNi reporter talt pärast matši väljakuintervjuus küsis, kas on olemas mingigi võimalus, et ta mõtleb lõpetamise osas ümber, venis Williamsi suu naerule. „Ma ei usu, aga kunagi ei tea,“ vastas ta.

Sama teema kerkis pisut hiljem pressikonverentsil, kus ta naljatas: „Ma olen alati Austraaliat armastanud.“ See on riik, kus toimub jaanuaris järgmine suure slämmi turniir.

Küllap oli see niisama suusoojaks öeldud, aga kunagi ei või teada. Eesti aja järgi läinud ööl jättis 40aastane Williams igatahes Artur Ashe'i staadionil rahvaga korralikult hüvasti ja pidas väljakul emotsionaalse kõne.

„Aitäh, isa, ma tean, et sa vaatad. Aitäh, ema,“ jõudis Williams öelda enne, kui pisarad ta silmadesse valgusid. „Aitäh kõigile, kes on siin, kes on olnud minuga pikki aastaid, kümnendeid…

Need on rõõmupisarad, vist. Ma ei tea. Ma poleks Serena, kui poleks [õde] Venust, nii et aitäh, Venus. Ta on ainuke põhjus, miks Serena Williams üldse eksisteeris. On olnud lõbus sõit. Kõige imelisem sõit ja teekond, kus olen kunagi olnud.“

Williams avalikustas oma lõpetamisplaanid augusti alguses Vogue'is ilmunud essees ning sellest ajast saati on tema mänge Torontos, Cincinnatis ja nüüd New Yorkis saatnud tohutu melu. Kohal on olnud kuulsad ja veel kuulsamad inimesed.

Pole ka ime, sest paljud peavad teda läbi aegade parimaks naistennisistiks. Armastusest tennise vastu, mis süttis isa Richardi ja õe Venusega ühiskasutatavatel väljakutel treenides, kasvas fantastiline karjäär. Aastal 1999 seisis ta New Yorkis samal areenil, et võtta vastu elu esimene suure slämmi võidutrofee.