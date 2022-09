UEFA trahvis PSGd, Juventust ja teisi finantspetiseid

Finantsilise ausa mängu reegel tähendab seda, et klubid ei tohi kulutada rohkem kui nad teenivad. UEFA vaatleb arvude tasakaalu kolmeaastaste perioodide kaupa. Kõnealused karistused tõukuvad majandusaastate 2018 kuni 2022 analüüsist, vahendab BBC.

Lisaks PSG-le said trahvi Torino Juventus (3,5 mln €), AC Milan (2 mln €), Milano Inter (4 mln €), AS Roma (5 mln €), Istanbuli Besiktas (600 000 €), Marseille ja Monaco (kumbki 300 000 €). Kamba peale kokku (sh PSG) peavad nad tasuma vähemalt 26 miljonit eurot, ent summa võib paisuda 172 miljonini, kui nad ei pea kinni UEFA-ga sõlmitud kokkuleppest.

Mustas nimekirjas on veel 19 klubi, kelle finantskäitumist kavatseb UEFA lähiaastail hoolega jälgida. Need on Manchester City, Londoni Chelsea, Sevilla, Dortmundi Borussia, FC Barcelona, West Ham United, FC Basel, Berliini Union, Istanbuli Fenerbahce, Rotterdami Feyenoord, Leicester City, Lyoni Olympique, Glasgow Rangers, Rooma Lazio, Napoli, Wolfsburg, Trabzonspor, Real Betis ja Royal Antwerp.