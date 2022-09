ÕL MILANOS | VÕTMEKOHAD | Üks õnnetu moment otsustas Eesti EMi saatuse, järgmine õppetund on võitma õppimine

Eesti alustas kohtumist koosseisus Kerr Kriisa, Kristian Kullamäe, Henri Drell, Siim-Sander Vene ja Maik-Kalev Kotsar. Ukraina saatis platsile Vitali Zotovi, Bohdan Blõznjuki, Svjatoslav Mõhhailjuki, Volodõmõr Heruni ning Oleksi Leni.

Eesti koondis alustas kohtumist suurepäraselt, kui kahe ja poole minutiga pääseti 10 : 0 ette. Esimese veerandaja lõpuks oli Eesti peal 21 : 15. Teisel veerandajal jätkus võrdsete heitlus, kus Eesti pidevalt kerges eduseisus püsis. Poolaja lõpuks suutis Ukraina vähendada vahe kahele punktila ja puhkama mindi Eesti eduseisus 35 : 33.

Samas taktis algas ka teine poolaeg ehk Eesti mõnepunktiline edu püsis ja viimasele kümnele minutile mindi vastu seisul 61 : 56. Eesti koondis juhtis kohtumist kuni viimase minutini, mil juhtus see …

1. Murdehetk – üks kohutavalt õnnetu moment

Eesti korvpallikoondis juhtis kohtumist 39 minutit, aga kaotas. Ukraina korvpallikoondis juhtis seda kohtumist 55 sekundit, aga võitis. Miks? Sest üks kohutavalt õnnetu hetk otsustas mängu. Eesti kaitse mängu otsustanud Ukraina rünnakul oli suurepärane. Drell võttis NBA mehe Mõhhaljuki rajalt maha ja pani tema kolmesele käe peale. Fantastilise mängu teinud Kotsar pööras juba pea korvi suunas, et näha kuhu pall põrkab, ent sinna see ei jõudnudki. Pall kukkus hoopis kõrge kaarega teisele poole Kotsarit, kust pätsas selle Ilja Sõdorov ja viskas segamatult korvi. 73 : 72. Ukraina oli ees ja see jäi ka lõppskooriks.

2. Tähelepanekud

Eesti kodusaal. Kui esimeses mängus Itaalia vastu oli Eesti arusaadavalt võõrsilmeeskond, siis järgmised kolm pidid olema Eesti kodumängud. Algus oli tugev! Paar tuhat Milanosse sõitnud Eesti fänni tegid korralikult häält ja kuigi Forum di Assago kossuhalli 12 000 istekohast oli täis maksimaalselt veerand, siis võivad Eesti poolehoidjad oma panusega kindlasti rahule jääda.

Tunnustada tuleb ka viisi, kuidas eestlaseid toetati. Praktiliselt kogu koondis sai mingil hetkel tunda isiklikku ergutamist. Kui traditsiooniliselt piirdub koondise toetamine „Eesti! Eesti!“ skandeerimisega, siis nüüd segati sellesse kokteili sisse ka mängijad.

Arulage FIBA. Kui Ukraina hümn algas, siis oli Eesti fännidel plaanis välja kerida „Slava Ukraina” plagu. FIBA ametnikel/turvatöötajatel oli see plaan juba eos teada ja nii kui rullimist alustati, otsustati sekkuda. Miks? Jumal teab! Eesti hümni ajal oli Eesti lipp igati okei.

Kullamäe ja Kotsar, kes eile ebaõnnestusid, said kohe rütmi sisse. Esimesel rünnakul Kullamäelt kolmene, teisel keerutas Kotsar NBA mehe Leni vastu üks-ühele ära. Järgmisel rünnakul pani ta samale mehele keskpositsioonilt näkku. Kotsar oli rünnakutes pidevalt kaasatud ja enesekindlust kogus ta ka kaitseepisoodidega, sest Leniga müttas ta korvi all nagu võrdne võrdsega. See on tegelikult Lenile isegi väga suur kompliment, sest pigem oli see duell meie mehe poole kaldu. Eriti kolmandal veerandajal, kui ta Leni praktiliselt postrile vajutas.

Kriisal, Kullamäel ja Sten Sokul õnnestus ka rünnakul Kotsari leidmine. Kuue viskeni, mis ta sai eile kokku, jõudis meie keskmängija teise veerandi keskpaigaks.

Kriisa esimene õnnestunud seljatagant sööt. Eesti fantastiline algus kulmineerus Drelli kolmesega, kui mängitud oli 2.27. See tegi seisuks 10 : 0 ja sundis Ainars Bagatskise minutilisele mõtlemisajale. Miks oli see kolmene veel eriline? Sest nii mõlemas MM-valikmängus kui ka Itaalia vastu on Kerr Kriisa proovinud korra seljatagant sööta ja seni on need tähendanud pallikaotust. Nüüd tuli aga imeline resultatiivne sööt!

Kui reedel viskas Kriisa Itaalia vastu 8 / 11, aga mõneti võis selle arvelt meeskondlik mäng kannatada, siis täna oli tema tabavus kõvasti kehvem (2 / 9), aga see-eest mäng oli juhitud pea briljantselt. Kriisa tekitas teistele kohti ja pani palli liikuma.

Suur rotatsioon õigustas end. Toijalat on kohati põhjendatult kritiseeritud selle eest, et ta kasutab mängu jooksul kiirelt väga paljusid mängijaid. Juunikuises koondisemängus Saksamaa vastu oli näiteks teise veerandi keskpaigaks platsil käinud kõik 12 meest. Täna kasutas Toijala esimesel veerandil 11 meest, aga kõik mängisid oma rolli ideaalselt välja. Kaasa arvatud ka eile mitte mänginud Sten Sokk, kes tegi talle eraldatud kuuel minutil oma töö korralikult ära.

Pikk rotatsioon tähendas ka seda, et mehed, kes ühel hetkel ei suutnud tassida, tegid seda hiljem. Näiteks esimesel poolajal pääses Raieste platsile vaid neljaks minutiks, ent kolmandal veerandajal hoidis just tema Eestit ees.

Jokker Sõdorov. Bagatskis usaldas esimesel poolajal Ilja Sõdorovi väljakule täpselt nulliks minutiks, ent leidis ta kolmandaja keskel pingisügavusest üles. Sinna jäi ta lõpuni välja ja oli koos Mõhhaljukiga peamine jõud, kes Ukrainat mängus hoidis. Näiteks Leni panus jäi täiesti olematuks. Kes näitas üles otsustava korvi puhul kiiret reageerimisvõimet? Just Sõdorov.

Eesti mängis lõppu ilma Veneta. Eesti koondise kapten alustas küll kohtumist algkoosseisus ja oli kaitses väärtuslik jõud, ent rünnakul jäi ta taas lahjaks. Sedapuhku ei läbinud korvirõngast ükski tema kolmest üritusest. Teist poolaega ta enam ei alustanud, sekkus kolmandal veerandajal, ent neljandal jäigi pingile. See on omakorda suur kompliment Kristjan Kitsingu mängule, kes täitis taas suurepäraselt enda rolli. Mis on elus kindlad? Surm, maksud ja see, et Kitsingule tehakse kolmese viskel viga. Häda polnud ka tema kaitsemängul, mistõttu sai Toijala mehega lõpuni välja purjetada. Teise poolaja 20 võimalikust minutist mängis Kitsing 16 ja Vene 4.

Nüüd on vaja õppida võitma. Eesti koondis on saanud sel suvel ülimalt hinnalisi kogemusi, sest vastased on järjest olnud Euroopa absoluutsed tipud. Mängitud on näiteks Leeduga, Bosniaga (Jusuf Nurkic ja Džanan Musa), Lätiga (Kristaps Porzingis), Sloveeniaga (Luka Doncic, Goran Dragic), Soomega (Lauri Markkanen). Bosnia ja Belgia erandiga on Eesti koondis sel suvel kõik kohtumised kaotanud.

Kohati või järjepidevalt on esinetud väga hästi, aga lõpuks on ikkagi tulnud allajäämine. Ka täna oli Eestil 55 sekundit aega, et Ukrainale vastata, aga kaotusseisu jäänuna enam heade viseteni ei jõutud.