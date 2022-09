OTSEBLOGI | Eesti juhib üliolulise kohtumises enne viimast veerandit Ukraina vastu viie punktiga

Siin on avapoolaja statistika. Eesti visketabavus pole üldse kiita, aga õnneks ukrainlaste protsent, eriti kolmese joone tagant on veel kehvem (Eesti on proovinud kolmeseid kümme korda, Ukraina 13). Lauavõitlus kuulub aga suhteliselt kindlalt Ukrainale ja see pole ka üllatav arvestades, millised suured mehed on neil korvi all. Ülekaal korvi all peegeldub ka punktides kolme sekundi alas, mida Ukrainal on 20, Eestil 8. Üks faktor aga, miks Eesti juhib, on vabavisked - Eesti on 14 üritusest 12, Ukraina 10 vaid viis. Küll aga on vähe tõenäoline, et sellisel tasemel jääbki vastane nii kehvalt viskama.