OTSEBLOGI | Eesti võitis üliolulise kohtumise avapoolaja Ukraina vastu kahe punktiga

VÕIMAS ALGUS! 2.37 on mängitud ja Eesti peal 10 : 0, Ukraina vajab minutilist mõttepausi! Taaskord - paremat algust oleks raske loota. Eesti on vaid ühe viske mööda pannud, kui Vene korvi alla minekul blokeeris Herun blokeeris ta lay-up katse. Muidu on Eestil on olnud rünnakul loogilised lahendused. Viimasel rünnakul jättis Kriisa ilusasti palli Drellile, kes pani nurgast kolmese sisse. Kaitses on seni samuti oma ära tehtud ning Ukraina suured pole saanud hullata.