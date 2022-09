Vormeliaasta veidraima PR-skandaali keskmesse sattunud piloot: see oli üllatav ja ärritav!

„See oli üsna ärritav, sest teade oli vale ja võttis mult võimaluse kõigile Enstone'is (asula, kus on Alpine'i baas) korralikult „head aega“ öelda. Olin meeskonna juures olnud üle kahe ja poole aasta ning asjaolu, et nad said minu lahkumisest teada sellisel moel, ajas väga närvi. Ma pole ikka veel saanud nendega hüvasti jätta, kuid tahan seda kindlasti teha.“

Kusjuures Piastrit hoiatati keset simulaatorisessiooni, et säärane teade läheb internetti üles. Tiimi pealik Otmar Szafnauer väitis möödunud nädalavahetusel, et Piastri oli selle peale naeratanud ja öelnud „aitäh“.

„See oli veider ja häiriv episood,“ ütles Piastri. „Seda tehti avalikult mõne meeskonnaliikme, kes polnud olukorraga kursis, silme all ja ma ei tahtnud nende ees stseeni korraldada. Nii pea, kui olime omaette, ütlesin Otmarile uuesti, milline on meie seisukoht. Seda oli talle öeldud korduvalt. Mind väga üllatas, et selline teade avaldati.“

Enda säutsu kohta ütles Piastri, et see oli mõeldud vaid faktidele osutamisena. Ta möönis, et selle viimane lause („Ma ei sõida järgmisel aastal Alpine’is.“) oli üsna jõuline, kuid märkis, et lepingukomitee otsuse põhjal oli seegi puhas fakt.