KAHJU! Eesti noortekoondis ei osale MMil, sest alaliit ei leidnud selleks raha

Neljapäeval algas Poolas saalihoki U19 vanuseklassi tütarlaste MM-finaalturniir. Eesti koondis seal ei osale, kuigi oli saanud kutse. Alaliit põhjendas loobumisotsust tõsiasjaga, et neil pole selleks piisavalt raha. Kuid samas on neile varemgi ette heidetud, et toetust ei jagata võrdselt meeste, naiste, poiste ja tüdrukute vahel. Meelike Terasmaal otsustas seetõttu saalihokiliidust lahkuda. President Meelis Aab tunneb tekkinud olukorra pärast kahetsust ning tunnistab, et juhatus saanuks paremini tegutseda. Samas tõdeb ta, et kuna kutse MMil osalemiseks tuli neile viimasel hetkel, olnuks vajaliku rahasumma kogumine niivõrd lühikesse aja jooksul sisuliselt võimatu.