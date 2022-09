VIDEO | VÄGEV! Tattar tuli maailmameistriks kõigi aegade rekordiga ning lõpetas eurooplannade pika võidupõua

Tattar ise ei suutnud oma võitu uskuda. „Tunne on imeline, see ei saa olla päris. Kui see on unenägu, siis äkki saab keegi mu üles äratada?“ lausus ta PDGA vahendusel.

Ta ütles, et oli siiski MM-tiitlile võistlusvälisel perioodil mõelnud. „Unistus sellest aitas Oedasi pusida, kui mul oli raske. Mõtlesin sellele peaaegu iga päev. Nüüd saavutasin selle – see on unistuse täitumine! See on ebareaalne, ma ei tea, kuidas see juhtus.“