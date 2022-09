ÕL MILANOS | Ukraina peatreener läks Eesti võitmise järel ajakirjanikuga raksu: tule meile trenni ja otsusta ise, kes väljakule lähevad!

„Alati on ju lihtne rääkida, kuidas iga mäng on oluline ja iga päev on erinev. Eile võis tunduda, et meil oli lihtne mäng, kui saime Suurbritanniast kindlalt jagu. Eesti aga oskab korvpalli mängida! Mängu alguses loeb see, kui agressiivne sa oled ja kuidas sa oled mänguks mentaalselt. Kui aus olla, siis mängisime alguses kohutavat korvpalli. Andsime neile lihtsaid korve. Eestlased oskavad hästi visata. Pärast seda saime aru, et oleme hädas ja peame kuidagi reageerima. Oli hetki, kui mängisime väga head korvpalli, aga oli ka selliseid, kus me olime väga lohakad,“ kommenteeris Bagatskis kahe ja poole minutiga tulnud Eesti 10 : 0 algedu.