VIDEO | Poolelt väljakult löödud omavärav aitas Eesti koondislase koduklubil võita

Mänguskoori avas 24. minutil Said Hamulic, kes realiseeris peaga Fryderyk Gerbowski tsenderduse. Külalistiimil oli avapoolajal mitu head šanssi viigistamiseks, korra tabati ka posti. Lõpuks löödi pall aga õnnetul kombel oma puuri. Nimelt üritas 69. minutil Javier Ajenjo Hyjek, keda survestas Mieleci ründaja, vastaste väljakupoolelt tagasisöötu väravavahile. Puurilukk oli aga oma karistusalast välja tulnud ning nii jõudiski küllaltki tugevalt ja ebatäpselt tulnud pall hoopis Slaski väravasse.

Mieleci klubile oli see liigas kahe kaotuse järel esimeseks võiduks. Kohtumist algkoosseisust alustanud 26aastane Vaštšuk vahetati pingile 66. minutil.

Meistriliigat juhib Varssavi Legia, kes on kaheksa mänguga kogunud 17 punkti. Neist kohtumise vähem pidanud Plocki Wisla jääb maha ühe silmaga. Mielec on hetkel viiendal kohal, olles kaheksa matšiga teeninud 13 punkti, Slask on üheksa silmaga 11. positsioonil.