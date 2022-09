GALERII | KOSTJA PANI ŠAMPUSED KÜLMA! Vanameister oma fenomenaalsest väravast: „Mõnikord ikka juhtub.“

Flora ja Levadia mõõduvõtt on igati õigustatult koduse jalgpalli oodatuim derbi. Püsivalt tuliseks on kahe Eesti klubi lahinguid võib-olla patt nimetada, aga vähemalt tõsiselt leiged on need ka kõige vaiksematel hetkedel. Seekord visati kerisele korralikult leili.