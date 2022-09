ÕL MILANOS | Sokk ja Vene analüüsivad mängulõppe: kes on need noored, kellele jätta viimane vise?

Eesti korvpallikoondis pole tiitlivõistlustel just liiga tihe külaline. Sel sajandil oleme EMidel mänginud täpselt kümme kohtumist, millest võidetud on üks. Kaotuste seas on aga ka kaks seesugust, kus mäng oli juba peaaegu võidetud. Neis mõlemas olid osalisteks ka Sten Sokk ja Siim-Sander Vene.