"VIIES VEERANDAEG" MILANOS | Püssi ei tasu veel põõsasse visata! Lehismets: homme paneme Horvaatiale pauguga peale, saame kaks võitu ikka kätte

Lõviosa tänasest saatest moodustab intervjuu Eesti koondise füsioterapeut Priit Lehismetsaga. Muu hulgas räägime valusast kaotusest Ukrainale, meeleolust 20 tundi pärast lõpusireeni ja kuidas hoida ülitiheda mängugraafikuga EM-finaalturniiril mehi tervena. Lisaks võrdleb Lehismets veel kolme korvpallikoondise peatreenerit, kelle käe all on ta olnud füsioterapeut ja koos intervjuud pealt kuulanud Siim-Sander Vene abiga resümeerib, kes on koondise kõige tugevam ja kiirem ning kes võidaks koondislastest maratoni. (11.10 - 24.07)