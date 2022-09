Manchester Unitedil trumm mürtsub ja pillid hüüavad – Arsenalile sepistati hooaja esimene kaotus

Ometi on just nii läinud. Kui Liverpooli 2 : 1 alistamist on võimalik veel ära seletada – nemadki olid sandis vormis – ning teised võidud olid napid 1 : 0 Southamptoni ja Leicester City vastu, siis pühapäeval ootas ees kodumäng Arsenaliga, kelle jaoks esimesed viis mängu toonud viis võitu. Tõsi, mitte kõige säravamate vastaste üle.