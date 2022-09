SKANDAAL! Kohtunike käkk ja Sloveenia kaotus teevad Leedu seisu üliraskeks

Leedu EM on alanud kaotustega. Esmalt 85 : 92 Sloveeniale ja siis 73 : 77 Prantsusmaale. Pühapäeval lisandus kõige valusam allajäämine: teisel lisaajal 107 : 109 Saksamaale.

See on tulemus, mis kantakse ajalooraamatutesse: et Leedu kaotas kahe punktiga ja teisel lisaajal. Korvpallifolkloori aga jääb ringlema, et tegelikult otsustas mängu saatuse üks fantoomvabavise kolmandal veerandil.