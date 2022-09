FOTOD | Legendid kogunesid tähistama Taltsi ja Tširkova kuldset juubelit

Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa ütles restoranis Tuljak peetud pidulikul vastuvõtul, et kuigi ajad olid pool sajandit tagasi rasked, hoidis Eesti rahvas oma sportlastele tugevalt pöialt. „Sportlane on enda riigi ja rahva saadik, ükskõik mis süsteemi või võimu all võistelda. Te olete meie aja kangelased. Aitäh teile!“ lausus Sõõrumaa.

Tširkova-Lozovaja oli olümpiaperekonnale tänulik: „Me väga täname, et te mäletate meid ja meil on väga hea meel siin olla.“

Kahel olümpial medali võitnud ja 43 maailmarekordit püstitanud Talts lisas: „Olümpiavõit on tähtis riigile ja rahvale, aga isiklikult olen veelgi enam innustust saanud maailmarekorditest. Meeldiv, et EOK meid meeles peab, kuigi aeg-ajalt on öeldud, et need pole Eesti medalid.“