KISMA! Türgi korvpallurid ähvardavad korraldajate vägivalla tõttu EMilt lahkuda

Spordiajakirjanikud kipuvad sõna „skandaal“ üle kasutama kirjeldades nii ka väiksemaid tülisid või kiskumisi. Ning käesoleval korvpalli EMil on niigi olnud juba mitmeid jamasid. Ometi võib öelda, et pühapäeva õhtul Türgi ja Gruusia mängus toimunu on tippturniiri suurim skandaal.