VIDEO | PARAS IDIOOT! Kyrgios tegi end lolliks, aga alistas maailma esireketi

27aastane austraallane on hooaja teises pooles sattunud oivalisse hoogu, vähemalt mis puudutab slämmiturniire. Wimbledonis jõudis ta välja finaali, kus tuli Novak Djokovicile alla vanduda, ja US Openil on mees edenenud kaheksa parema sekka.

„Ma ei suuda uskuda seda tainapealikku lööki. Arvasin, et see on reeglipärane löök, kui ma aus olen,“ tunnistas heatujuline austraallane mängujärgses intervjuus. „See on nüüd ju kõikjal [televiisoris], nii et minust jääb paraja idioodi mulje, aga pole hullu “ muheles ta otsa.