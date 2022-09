OTSEBLOGI | ELLUJÄÄMISMÄNG! Eesti kaotas Dirk Nowitzki ees avaveerandi Horvaatiale nelja punktiga

Kaua on võimalik kohtunike koha pealt keelt suu taga hoida? Ütleme nii, et pärast viimast situatsiooni on Eesti fännide skandeerimine „Refs, go home!“ ehk tõlkes - kohtunikud, minge koju - igati õigustatud. Šaric hoiab rünnakul mitu sekundit küünarnukki Kullamäe kõri all ja ilmselgelt tekitab endale reeglite vastaselt ruumi, aga kolm silmapaari ei näe seda, mis ülejäänud ca 1500 oli ilmselge, ja vea saab hoopis eestlane. Vile on ikka täiesti seinast seina…