OTSEBLOGI | ELLUJÄÄMISMÄNG! Eesti peab alistama Horvaatia, kui soovib veel alagrupist edasi pääseda

Horvaatia pole igatahes eriti säravalt see finaalturniir mänginud. Kreeka vastu alustasid nad üsna kehvalt ja kaotasid avapoolaja 30 : 46. Kuigi teisel poolajal suudeti koguda ja hambaid näidati, jäi selleks väheks ning saadi 85 : 89 kaotust. Laupäeval mängiti Suurbritannia vastu samuti kehva avapoolaeg ning korraks oli isegi tunne, et Suurbritannia võib Balkani riigi ära hammustada. Küll aga tulid horvaadid kolmandal veerandil mängima motiveeritult ja tahtejõuga, mida varem polnud näinud, ning tegid üsna kiiresti asjad selgeks. Viimasel neljandikul ei pingutatud ja lasti seegi veerand brittidel võita, aga kokkuvõttes jäid peale 86 : 65.



Horvaatia on siiski kahtlemata tugev sats, aga nagu Eesti koondislased on öelnud, siis tegu on väga individualistliku koondisega, kus meeskondlikkust jääb väheks. Neil on neli-viis ülisuure egoga mängijat: NBA mehed Dario Saric, Bojan Bogdanovic ja Ivica Zubac, samuti Euroliigas mängivad kodustatud tagamängija Jaleen Smith ja Mario Hezonja.



Kuigi mängijad on nimekad ja individuaalsete oskuste poolest ülivõimekad, ongi jäänud neil vajaka meeskondlikkusest ja kui veel suuta nad ka närvi ajada, võivad nad koondise mängu korralikult rikkuda. Ühtsuse ja tiimitunnetuse puudust tunnistas ka Horvaatia peatreener, öeldes, et ühtset löögirusikat on selliste nimedega keeruline moodustada.



Lisaks - pole välistatud, et mehed tulevad Eesti vastu ka käega lööma. Natukene imelikuna kõlas nende tsentri Ivica Zubaci kommentaar kaks päeva tagasi, et ta ei tea ühegi Eesti koondislase nime ega tea väga midagi, kuidas Eesti mängib. Kuigi mõnevõrra on see arusaadav, siis veidi hämmeldust tekitab selline statement küll.



Eesti koondise võtmesõnadeks saavadki olema halva kaotuse ära unustamine, õige duhhiga peale tulemine, võitluslikkus ja meeskondlikkus, millest viimane saab suurte egodega Horvaatia vastu eriti oluliseks.