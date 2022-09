OTSEBLOGI | NÜÜD VÕI KUNAGI! Eesti on otsustavas mängus enne viimast veerandit Horvaatiale viie punktiga kaotamas

Kuidas avapoolaega kokku võtta? Kolm kõige olulisemat märksõna on pallikaotused ja visketabavus ja lauavõitlus. Horvaatial on 13 pallikaotust, Eestil 9. Visketabavus on Eestil veidi paranenud, 33% peale (kolmesed see juures 17/5), horvaatidel on sisse läinud 34% visetest (kolmesed 10/3). Küll aga on horvaadid saanud tervelt 11 vabaviset, millest korvirõnga on läbinud 10. Eestlased on saanud kolm korda proovida, mööda on läinud vaid üks. Kui võiks arvata, et Eestil on kõvasti rohkem vigu, siis eksite - Eesti on kohtunike hinnangul eksinud reeglite vastu 11 korda, Horvaatia 9. Lauavõitlus - horvaatia domineerib täielikult, nad on saanud 26 lauapalli, Eesti 15. Sealjuures on horvaatidel 9 ründelauapalli, eestlastel 5.



Üleplatsimees on Dario Šaric 9 punktiga (tal ka seitse lauapalli), 7 silma on lisanud Matkovic. Eesti on aga hästi tulnud toime ühe vastaste NBA staari, Bogdanoviciga, kel on vaid 2 punkti, visked väljakult 4/0, ja saldos veel ka neli pallikaotust.



Eesti resultatiivseim oli seitse punktiga Kullamäe, kuus silma lisasid Kotsar ja Vene.