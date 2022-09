VÕTMEKOHAD | Kotsar oli super, Vene sai end käima, aga kogemustega oma võtnud Horvaatia saadab Eesti Milanost otse koju

Eesti koondis alustas algkoosseisus Kerr Kriisa, Kristian Kullamäe, Henri Drell, Siim-Sander Vene ja Maik-Kalev Kotsar. Horvaatia poolelt tulid platsile Jaleen Devon Smith, Dominik Mavra, Bojan Bogdanovic, Dario Šaric, Ivica Zubac.

Eesti alustas küll kohtumist paremini ja juhtis nii 12 : 5 kui 15 : 10, ent veerandaja võit läks ikkagi horvaatidele seisuga 20 : 16. Teine veerandaeg lepiti viiki seisuga 13 : 13 ehk poolaeg lõppes Horvaatia 33 : 29 eduseisul. Võrdsete heitlus jätkus ka teisel poolajal, kui viimasele veerandile mindi vastu seisul 53 : 48. Lõpuks pidi Eesti tunnistama vastaste 70 : 73 paremust.

1. Murdehetk - rõngast välja tulnud pallid

Ühtegi sellist hetke ei saa välja tuua, kus Horvaatia oleks Eesti ära kägistanud ja sealt enam tõusta ei saanud. Otsustavaks said hoopis üheksa sekundit enne lõppu korvist välja tulnud pallid. Mõlema viske autoriks oli Janari Jõesaar. Esmalt saatis Jõesaar teele kolmese, mille vastu tegi Dario Šaric vea. Paraku ei tulnud 3 + 1, sest pall tuli napilt rõngast välja. Täpselt seda sama tegi ka Jõesaare esimene vabavise. Oleks emb-kumb pall sisse kukkunud, säranuks tablool 70 : 70 viiginumbrid ja lõpplahendus oleks olnud hoopis teistsugune.

Praegu läks aga lõpus vabavisete ralliks, mida alustas Horvaatia eduseisus ja Eestil ei õnnestunudki neid kätte saada. Smith tabas kahest kaks ning Šaric lõpus kahest üks. Viimasel sekundil sai küll Kullamäe veel keskjoonelt kolmest proovida, aga saatis selle kindlalt mööda.

2. Tähelepanekud

Vene prooviti kohe alguses mängu sisse saada. Esimesed kaks viset mängiti Venele, aga mõlemad lendasid mööda. „Ega ometi jälle?” käis ilmselt iga Eesti fänni mõtetest läbi. Põhjuseks mõistagi Vene seni kohutav visketabavus – enne tänast oli ta viimases neljas mängus tabanud 30 teele saadetud viskest kolm. Eile ajakirjanikega suheldes ei osanud ta isegi oma probleemile näppu peale panna.

„Ma tõesti ei oska öelda, miks pall läbi rõnga ei mahu. Üks asi on see, et ma ei saa kuidagi mängu sisse. Võtan neid viskeid vahepeal pooljõuga, sest rohkem väga palju kohti ei teki. Aga miks nad kohe üldse ei lähe, seda ma küll öelda ei oska. Ega ma pole kunagi varem sellises olukorras olnud, aga tahaks loota, et ühest õnnestumisest piisab. Tuleks see ainult kiiremini. Kahju, et see nii pika peale on veninud.“

Ei, mitte täna! Kolmas vise tuli paari minuti pärast kohe otsa – see oli kolmene – ja kukkus sisse! Täpselt nagu Vene lootiski ehk ühest õnnestumisest piisas. Sellele tuli ka teisel veerandajal teine järgi.

Kontsert algas aga kolmandal veerandajal, kui teistel hästi asjad ei õnnestunud, siis temal küll. Teise poolaja esimese nelja minutiga tõi ta kaheksa punkti.

Kitsingu 3 + 1 / kolm vabaviset. Ilma naljata: kas Kristjan Kitsing pole plaaninud enda korvpalliakadeemiat avada? Ilmselt maksaks NBA klubid miljoneid, et garanteerida endale Kitsingu kombel ca 10 punkti mängus ainult ühe ja sama lõpuni viimistletud liigutuse eest. Või äkki tahabki mõni NBA klubi teda endale? Nagu olen sel teemal siia ka varem kirjutanud, siis kel soovi, saab Kalev/Cramo mänedžeri Ramo Kase numbri klubi kodulehelt.

Nowitzki saabumine. Täna väisab Milanos mängivat EMi alagruppi legendaarne Dirk Nowitzki, kelle auks mõne päeva eest Saksamaal eraldi tseremoonia tehti. Saksamaa legend saabus saali, kui mängitud oli poolteist minutit ja Horvaatia oli 3 : 0 ees. Eesti tähistas legendi saabumist aga 10 : 0 vahespurdiga ning sundis Horvaatia järjest kolmele pallikaotusele.

Täna väisab Milano korvpalliturniiri Saksamaa legend Dirk Nowitzki, kelle saabumine mõjus Eesti koondisele tiivustavalt. Foto: FIBA

Vahetused rikkusid rütmi. Eesti tegi 12 : 5 eduseisus mängu esimesed vahetused ja nagu Toijalale kombeks, siis mitme kaupa korraga. Kriisa, Vene ja Kotsari asemele tulid Jõesaar, Kitsing ja Tass. Vahetused tulid esimese veerandi keskel, pärast mida sai Eesti ainult neli punkti ehk vaid Kitsingu 3 + 1.

Head rütmi ei saanud Eesti kätte ka teisel veerandajal, kus tehti lausa kuus pallikaotust – ühel hetkel lausa neljal veerandajal järjest.

Kohutav algus teisele poolajale. Teadupärast on minutilised mõtlemisajad vahetuste kõrval peamine relv, millega saab treener mängukäiku muuta. Eesti alustas aga teist poolaega niivõrd kehvalt – kaks rünnakut, kaks pallikaotust –, et Toijala pidi juba 54 sekundi järel aja maha võtma. Kiire 0 : 4 tähendas, et sisuliselt alustati teist poolaega -4 asemel hoopis -8 pealt. Ja nii jäi tal alles vaid kaks mõtlemispausi.

Eesti koondise jaoks saab EM läbi juba Milanos. Foto: FIBA

Bogdanovici kehva vorm. Pärast Suurbritannia mängu lendas Utah Jazzi staar Bogdanovic Dubrovnikusse koju, kus oli äsja sündinud tema esimene laps Luka, tagasi tuli ta pühapäeva õhtul. Bogdanovic on välja öelnud, et see jääb Horvaatia koondise särgis tema viimaseks suurturniiriks, mis võiks ju tähendada, et ta on siin lausa ekstramotiveeritud. Samuti võiks mängija duhhi suurendada ka esiklapse sünd. Paraku tundub, et see kompott on tema jaoks mõjunud hoopis vastupidiselt. Esimesel poolajal lendasid mööda kõik tema neli viskekatset ja punktid sai ta kirja vaid vabaviskejoonelt (siniste prillidega tundus, et kohtunik kinkis talle need punktid). Samuti patustas ta kahe ründevea ja nelja pallikaotusega ... Matši lõppedes oli tal kirjas vaid neli punkti.

Šaric jäi teisel poolajal pikalt pingile. Esimesel poolajal lausa 18 minutit platsil olnud Šaric kostitas Eestit üheksa punkti, seitsme lauapalli ja kahe vaheltlõikega. Teiseks poolajaks jäi ta aga pikalt pingile. Miks? Horvaatia plaan nägi ette kiiremaid rünnakuid. Damir Mulaomerovic saatis suure ääre koha peal platsile hoopis Ivan Ramljaki. Šaric saabus alles kuus minutit hiljem.