AJAJOON | Kuidas F1-sarja sõitjaturg pea peale pöördus ja Vips endale jalga tulistas

Iga mööduva päevaga näib üha ilmsem, et Red Bulli sõsartiim AlphaTauri on sunnitud endale järgmiseks hooajaks uue sõitja palkama. Mõelda vaid, et alles mõni kuu tagasi unistanuks eestlased, et selleks võiks saada Jüri Vips. Nüüdseks… Njah!