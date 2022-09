Boss selgitas otsust, mis ajas Hamiltoni püha viha täis

Kõik hakkas teist kohta hoidnud Hamiltoni ja Mercedese jaoks viltu kiskuma 55. ringil (72st), kui Valtteri Bottase Alfa Romeo mootor ütles üles ja rajale tuli turvaauto. Red Bull kutsus liider Max Verstappeni kärmelt boksi, et kruttida tema masinale alla värsked pehme seguga rehvid. Samamoodi talitas Mercedes George Russelliga ja Ferrari Charles Leclerciga, esinelikust ainsana rajale jäänud Hamilton pidi seega restardi järel konkurente selja taga hoidma pisut kulunud keskmise seguga rehvidega.

Õige ruttu sai selgeks, et see on võimatu missioon ning Hamilton langes neljandaks ja lõpetaski tol positsioonil.

„Ma ei suuda uskuda, et te mulle niimoodi käru keerasite,“ purskas Hamilton roppuste saatel raadiosidesse, kui oli selge, et ta pole nende rehvidega poodiumikonkurentsis. „Ma ei suuda väljendada, kui närvis ma praegu olen.“

Pärast sõitu Hamilton muidugi vabandas. „Ma ei vabanda oma kire eest, sest selline ma juba kord olen ja ei tegutse alati õigesti. Aga mul on kahju, et meeskonnale emotsiooni pealt niiviisi ütlesin,“ vahendas Hamiltoni sõnu Autosport.

Pealik Toto Wolff ütles ajakirjandusele, et probleemi pole. „Mina lähen samuti sõidu ajal emotsionaalseks,“ osutas Wolff.

„Kui oled piloot autos, siis see lihtsalt tuleb sinust välja. Sa isegi ei saa seda peatada. Oleme prügikast, lennukis olev oksekott ja võtame selle kõik vastu, sest me peame. Suhe frustreerunud sõitja ja boksis oleva meeskonna vahel on alati olnud selline.“

Otsust Hamiltoni rehve mitte vahetada põhjendas Wolff nii: „Tal olid all viis ringi vanad keskmise seguga rehvid, esikoha hoidmine oli õige asi, mida teha. Jah, see ei toiminud, aga võtan parem riski, et Lewisega võita kui teise ja kolmanda koha.