Kas meistrite liiga kokku pressitud kalender paneb favoriitidel püksid püüli sõeluma?

Mõistagi ei tahaks niikuinii keegi asja poole teraga võtta, kuid samas pea arvestama, et Euroopa tippsarjade hooajad on veel noored ning suvine üleminekuteaken alles sulgus. See tähendab omakorda seda, et ilmselt vajaks nii mõnigi sats veel natuke aega, et meestevaheline keemia platsil paremini kokku loksuks, kuid seda aega pole, sest meistrite liiga teise vooru mängud peetakse juba nädala pärast. Seejärel järgneb koondisepaus, misjärel peetakse oktoobris lausa kolm mänguvooru ja kohe novembri alguses, nagu öeldud, saabki alagrupiturniir kuuenda vooruga otsa.