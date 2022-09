Eksklusiivsele võistlusele kutse teeninud Susan Külm: olin nagu kätel kantud

Festivali koduleht teatab, et seal osaleb maailma 12 paremat laskesuusatajat, mis pole tõsi, aga eksklusiivsesse seltskonda pääses eestlanna küll. Naistest olid kohal valitsev MK-sarja võitja Marte Olsbu Röiseland (Norra) ning möödunud hooaja esikümnest veel Anais Chevalier-Bouchet (Prantsusmaa), Dorothea Wierer (Itaalia) ja Marketa Davidova (Tšehhi). Lisaks pakkusid konkurentsi Darja Blaško (Ukraina), Chloe Chevalier (Prantsusmaa), Ingrid Landmark Tandrevold (Norra), Federica Sanfilippo (Itaalia), Deedra Irwin (USA), Julia Simon (Prantsusmaa) ja Mari Eder (Soome).

Kui suured staarid teadsid ammu, et 2. septembril on vaja Annecy järve ääres rullsuuskadele valu anda, siis Külm kuulis kuus päeva enne võistlust, et tedagi oodatakse sinna. „Poolteist tundi pärast MMi mass-stardi finišit tuli Instagrami sõnum,“ avaldas eestlanna, kuidas asjad tänapäeval käivad.