ÕL MILANOS | Jukka Toijala: täna tegime minu aja parima kaitsemängu, aga see kaotus on südantlõhestav, meeskonnal on praegu väga raske moment

„Pingutasime teist kohtumist järjest suurepäraselt, mängisime kaitses imeliselt, aga ilmselt ei jagunud meil rünnakul energiat,“ lausus korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala pärast järjekordset ülivalusat kaotust. „Tõesti on keeruline. Südantlõhestav lausa.“

„Jälgisime kaitseplaani hästi,“ rääkis peatreener. „Oli valik, kas mäng läheb Horvaatia või Eesti stiilis. Tahtsime olla energilised ja aktiivsed, ja saimegi nad enda mängust välja. Nad polnud valmis selleks, mõni NBA vend jäi neil pingile, olime tublid.“

Veidi hiljem kiitis ta veel enamgi enda hoolealuste kaitsetööd: „Ütleksin, et see oli minu aja parim kaitsemäng kui mõelda, kelle vastu täna mängisime. Loomulikult saab vaadata kahte-kolme-nelja olukorda, et äkki jäime hiljaks, võib-olla polnud keegi õigel ajal abis, aga see on tase, mille vastu täna mängisime. Vastane viskas 73 punkti – igal juhul tulevad mõned eksimused, aga üldiselt pead midagi ära andma, midagi pead võtma.“