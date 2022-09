ÕL MILANOS | Korvpall ei huvita siin linnas kedagi, kõik tantsivad jalgpalli pilli järgi

Osaluseksperimendi muutis veelgi põnevamaks tõik, et nagu enamik tänapäeva jalgpallihuvilisi, on ka need mehed Inglismaa kõrgliiga ehk Premier League’i andunud fännid. Andres toetab igapäevaselt Londoni Arsenali, Margus sama linna Chelsea’t. Loomulikult teatakse nii mõndagi ka Itaalia vuti kohta, aga igapäevaselt elavad mehed Inglismaa jalgpalliruumi sees.