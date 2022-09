Kreeka meedia: FIBA kupatab uskumatu apsaka teinud kohtunikud EMilt koju

Vastavalt FIBA reeglitele pidanuks Leedu saama esmalt tehnilise vea eest ühe vabaviske ja seejärel pidanuks tegema oma kaks viset Valanciunas. Mingil põhjusel läks nii, et Valanciunas tegi kaks viset (mõlemad mööda) ja mäng läks Saksamaa lauapalli järel edasi.

Arvestades, et normaalaeg jäi viiki ja Leedu kaotas teise lisaaja järel 107 : 109, siis pole tegemist sugugi vähetähtsa vabaviskega.

Leedulane Mindaugas Kuzminskas märkis pärast matši, et nende treenerid juhtisid sellele kohe tähelepanu, kuid keegi ei reageerinud. Leedu andis küll hiljem sisse protesti, ent hiljem kui 60 minutit pärast lõpusireeni, nii et FIBA ei menetle seda.

Kusjuures kohtunikel tekkis mängu lõpus mõte, et Leedu viskaks tolle andmata jäänud vabaviske pärast neljandat veerandit, ent sakslased protesteerisid nii kõvasti, et see plaan jäi katki.