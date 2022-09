Nadali vägev seeria suure slämmi turniiridel sai läbi

Ta tõdes, et ei mänginud turniiril oma taset välja. „Muidugi polnud mul [USA lahtisteks] ideaalne ettevalmistus. Kuid ma ei saa otsida vabandusi. Tuleb olla piisavalt palju iseenda kriitik. Ainult nii on võimalik areneda või leida lahendusi. Nädal aega enne turniiri sain väga hästi harjutada. Kuid tõsi on see, et siis, kui turniir algas, läks mu tase alla. Neljandas ringis oli mu vastane minust parem. Lihtne: mina mängisin halvast ja tema hästi. Seetõttu lendan koju tagasi,“ selgitas Nadal.