Kas City võidab lõpuks meistrite liiga? Guardiola: me pole favoriidid

Juba 1968. aastal lubas toonane City abitreener Malcolm Alisson, et klubi tuleb Euroopa meistriks. Tema juhendamisel seda ei juhtunud, kuigi tiimil õnnestus võita Inglise kõrgliiga. Guardiola pole sellist lubadust välja käinud, kuid on teada, et hispaanlasest treener toodi 2016. aastal Citysse eesmärgiga saavutada edu just meistrite liigas. Selle hooaja eel paistavad neil olevat selleks head võimalused. Suvel klubiga liitunud 22aastane Haaland on Euroopa tugevaimas klubisarjas olnud vapustavalt tulemuslik: norralase nimel on vaid 19 mänguga 23 väravat.