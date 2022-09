OTSEBLOGI | Kas lõpuks tuleb see võit? Eesti korvpallikoondis kohtub Suurbritanniaga

Kui rääkida Eesti ja Suurbritannia statistikast senimaani EM-finaalturniiril, siis vähemalt numbrite järgi on tegemist paari kehvema koondisega tervel Eurobasketil.



Eesti ja Suurbritannia on kaks kõige vähem seni skoori teinud koondistega . Eesti on keskmiselt visanud 68,3 punkti mängus, Suurbritannia 67,7. Vahe eelmistega on märgatav - resultatiivsuse tabelis 22. real paiknev Prantsusmaa on visanud keskmiselt 72,7 punkti.



Ka visketabavuselt on koondised kaks kõige kehvemat - Eestil on seni korvirõnga läbinud 37,6% visetest, brittidel kõigest 34,8%.



Lauavõitluses on aga britid märgatavalt eespool - nemad on saanud keskmiselt 38,7 lauapalli mängust ja jagavad Itaaliaga kõikide koondiste arvestuses kaheksandat kohta, Eesti on aga eelviimane ehk 23., saades keskmiselt 30,3 lauapalli.



Ühes arvestuses, kus Eesti pole tabeli lõpus (või tipus, sõltub, kuidas lugeda), on pallikaotused. Suurbritannia jagab selles arvestuses teist kohta, tehes keskmiselt 15,3 pallikaotust (ainult Horvaatia teeb rohkem, keskmiselt 16,3 pallikaotust mängus). Eesti on aga soliidselt Euroopa keskmis, tehes keskmiselt 11,3 pallikaotust 40 minuti jooksul.



Üks element, milles Eesti on aga pika puuga parem, on kaitse. Suurbritannia on lasknud endale visata mängudes keskmiselt 89,7 punkti, siis Eesti vaid 76,7. Selle kohapealt on ikka suured käärid.