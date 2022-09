OTSEBLOGI | VÕIT TULEMAS? Eesti juhib pärast avapoolaega Suurbritannia vastu 13 punktiga

Mis sai räägitud pärast avaveerandit, et tekkinud viskekohad tuleb ära panna? Eestil on olnud see veerand viis rünnakut, milles neli on lõppenud tabava kolmesega (kahe kolmese vahepeal mahtus Kotsari pallikaotuse). Lisaks Drellile on kolmesed kotti pannud Kriisa ja kaks korda Kitsing. 7.13 avapoolaja lõpuni ja Eesti juhib 36 : 21.