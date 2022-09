TÄNA OTSEBLOGI | Kas lõpuks tuleb see võit? Eesti korvpallikoondis kohtub Suurbritanniaga

Tehniliselt on veel mõlemal meeskonnal lootus pääseda alagrupiturniirist edasi, selleks peavad aga mõlemad koondised võitma mõlemad järelejäänud matšid ja lootma, et alagrupi võõrustaja Itaalia kaotab mõlemad mängud. Eestil on veel neljapäeval ees kohtumine Kreekaga, Suurbritannia mängib aga just Itaaliaga.