VÕTMEKOHAD | Henri Drell viskas sisse ja saatis britid tagasi Londonisse! Eesti jaoks on EM korda läinud

Eesti korvpallikoondis pani Milanos Forum di Assago spordihallis püsti võimsa viskekontserdi, kui Suurbritanniast saadi jagu lausa 94 : 62. See tähendab ühtlasi, et teoorias on meie meestel endiselt võimalik pääseda Berliini kohamängudele, aga praktikas on see endiselt äärmiselt ebatõenäoline. Üks on aga selge: sõltumata lõppkohast on Eesti sel EMil näidanud väärikat korvpalli ja väärib kohta Euroopa eliitseltskonnas.