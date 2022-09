Tänak: pärast Adamo lahkumist on Hyundais läinud kõik allamäge

Aasta esimesel etapil Monte Carlos jõudis Hyundai sõitjatest finišisse vaid Thierry Neuville, kes sai kuuenda koha. Hübriidajastu esimese hooaja algus oli meeskonnale raske, kuid aja jooksul on õnnestunud tulemusi parandada. Tiimil on ette näidata etapivõidud Sardiiniast, Soomest ja Belgiast, need kõik noppis Tänak. Tootjate arvestuses ei jõua nad suure tõenäosusega Toyotale enam järele – vahe on 98 punkti – ning maailmameistriks tuleb ilmselt Kalle Rovanperä. Ent Eesti ralliäss on viimastel rallidel näidanud, et meeskond on võimeline võitlema võidu nimel igasugustes oludes.