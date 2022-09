Tänak: oleme tänavu mitu rallit tahtejõuga võitnud

Tänaku sõnul olid testid Kreeka etapi eel head. „Testisime päris kõrgel mägedes, kus õhk oli juba pigem hõre. Kui selline ilm tuleb ka võistluste ajal, siis võib 2. ringil rehvide kulumine olla juba kriitiline,“ märkis ta.

Ehkki Tänak on võitnud kaks MM-rallit järjest, tunnistab ta siiski, et autoga päris sina peale saada on olnud keeruline, kuid samas on asjaolud hästi kokku langenud, eriti viimati Belgias. „Puhtalt kiirusega pole meil õnnestunud ühtegi rallit võita, aga tahtejõuga päris mitu sel aastal,“ rääkis ralliäss.

Mullune Akropolise ralli lõppes Eesti piloodi jaoks teise kohaga, ehkki ta võitis 15 kiiruskatsest vaid kolm ega hoidnud nädalavahetuse jooksul kordagi liidrikohta. „Kreeka ralli oli eelmine aasta tegelikult pigem lihtsates oludes ja tagasi me ennast kindlasti ei hoidnud. Pigem oli Kalle [Rovanperä] see, keda ei õnnestunud kuidagi murda. Sel aastal peaks ralli tulema omajagu soojem ja mõned katkisemad katsed kindlasti tulevad, aga teed on siin siiski pigem siledad,“ sõnas Tänak

Akropolise ralli oli vahepeal aastaid WRC kalendrist eemal, kuid eelmisel aastal naasid tippsõitjad Kreekasse. Tänaku sõnul vahepeal suurt midagi muutunud ei ole. „Pigem on väga katkised lõigud välja jäetud või siis on teed üldiselt paremas korras, aga Kreeka teed on alati olnud pigem siledamad, kui teatud lõigud välja arvata.“

Küsimusele, kui hästi sobib Akropolise ralli oma olemuselt Tänakule sõitjana ja praegusele Hyundaile, vastas ta, et tegu on enamasti aeglase ralliga, kuid seni, kuniks autoga päris üheks ei õnnestu saada, on kõikidel võistlustel keeruline. Kõige raskemateks katseteks hindab piloot Loutraki ümbruse omi, mis on nii rehvidele kui ka autole suur katsumus.

Reedesel päeval, kus kiiruskatsetel läbitakse üle 110 kilomeetri, puudub lõunane hoolduspaus. Küsimustele, kas see tähendab, et tõenäoliselt eraldatakse terad sõkaldest juba reedese päevaga ja mitu varuratast tuleks hommikul kaasa võtta, vastas Tänak: „Seda näitab reedene päev, kas ja mida siin eraldatakse. Varurataste valik sõltub ka palju ilmast ja oludest.“

Viimasel kolmel etapil on auto Tänaku istumise all suutnud mahvile vastu pidada ning suuremaid tehnilisi muresid pole ralli ajal tekkinud, kuid Kreeka ralli esimene prioriteet on Eesti rallimehe sõnul siiski tegeleda nõrkade kohtadega. „On asju, mis on lahendusi saanud ja on asju, millel meeskond hoiab rohkem silma peal, aga nõrkade kohtade teadlikkus kindlasti annab võimaluse paremini autot elus hoida,“ märkis ta.